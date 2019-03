Will Smith piensa que debe postularse como Presidente de los Estados Unidos en 2020

Parece que lo de meterse en política está de moda en el panorama celebritero, y es que si hace meses eran Kanye West y Lindsay Lohan los que anunciaban su posible candidatura para 2020, ahora ha sido Will Smith el que ha afirmado que quiere sumergirse en política.

El actor ha asegurado en una entrevista que concedió el pasado miércoles que está cerca de entrar en el mundo de la política: "Cuando miro el panorama político, pienso que podría ser un futuro para mí. Me podrían necesitar por ahí. Este es el primer año que me han indignado a un nivel que no puedo dormir. Así que siento que un futuro próximo voy a tener que prestar mi voz de una manera un tanto diferente".

Y aunque no ha explicado cuáles son los motivos por los que está tan afectado, estas declaraciones son bastantes sorprendentes, ya que tanto Smith como su mujer, Jada Pinkett, siempre han mostrado su apoyo al actual presidente de los Estados Unidos, Barak Obama. ¿Querrá el actor convertirse en el segundo presidente negro de los EE.UU.?