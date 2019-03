Will Smith y Jada Pinkett: “Nuestro matrimonio sigue intacto”

Si a un bombazo del verano, como fue el divorcio entre Jennifer López y Marc Anthony, le añades otro divorcio y encima entrelazas las historias, tienes en tus manos el culebrón del verano. Peeeeero, esta vez, no ha durado más que un capítulo. Will Smith y Jada Pinkett han dado la cara. No hay ruptura ni tampoco infidelidad, así lo ha confirmado su representante.

La noticia saltó a todos los medios: "Will Smith se separa", y en pocas horas el matrimonio ha sabido poner punto y final a esta historia y ahora estudian tomar medidas legales.Y es qu, no sólo los han separado, también se han encargado de buscarle 'el tercero en discordia' a esta historia: Marc Anthony. A pesar de todo, la pareja se lo ha tomado con humor y quieren tomar medidas para proteger a su familia e hijos para que no se repitan los falsos rumores.

La revista americana In Touch Weekly publicó la supuesta separación de la pareja. ¿El motivo? Jada estaba teniendo un affaire con su ex compañero de trabajo, Marc Anthony. Buen candidato teniendo que desde su reciente separación con Jennifer López, hay vía libre. El propio Trey Smith, fruto del primer matrimonio de Will Smith twitteó: "Will y Jada no se han divorciado, falsa información re-tweeteadlo".



La pareja se casó en 1997 y como declaró en su día el protagonista de Men in Black: "El divorcio no puede ser una opción y creo que ese es el problema de la gente de Hollywood, que hay muchas opciones. El éxito entre Jada y yo es que hemos desechado las otras opciones".



Después de este falso culebrón de verano, Will y Jada ya pueden seguir disfrutando el uno del otro y de sus hijos, Jaden y Willow, de 13 y 10 años. Nos quedamos mucho más tranquilos...