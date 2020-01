El hijo del famoso actor Will Smith, Jaden Smith, causó todo tipo de reacciones en las redes sociales después de compartir un mensaje muy revelador en el que mostró lo orgulloso que estaba por el Grammy que Tyler, the Creator obtuvo hace algunos días, y es que el protagonista de 'Karate Kid' se refirió al rapero como su 'novio', tal y como puedes ver en el vídeo.

Y los distintos comentarios en las redes no se hicieron esperar, muchos usuarios consideran que se trata de una broma, mientras que otros afirman que es verdad: "Jaden, las personas aún creen que hablas en serio", "¡Qué lindos!".

Aunque esta no es la primera vez que ocurre algo así…

Durante el festival de música en Los Ángeles en 2018, Camp Flog Gnaw, el actor se subió al escenario y se sinceró públicamente hacia el rapero: "Tyler no quiere decirlo, pero Tyler es mi p*** novio y ha sido my p*** novio toda mi p*** vida!". Estas fueron las palabras que utilizó el actor ante los más de 50.000 asistentes.

Quizá no se trata de una broma y el hijo de Will Smith realmente tiene una relación estable con el rapero Tyler The Creator desde hace algo más de dos años.