Si hace días nos quedábamos impactados tras ver el nuevo cambio de look de la hija de Will Smith, Willow, que ha decidido raparse la cabeza, tal y como te mostramos en el vídeo; ahora la hija del actor vuelve a estar de actualidad tras sincerarse en el programa de Facebook de su madre, Jada Pinkett, 'Red Table Talk'.

Durante la entrevista la joven habla con su madre de la adicción que tenía a la marihuana y cómo consiguió dejar de consumirla. Y es que tal y como relata, tras dejar de consumir, descubrió un mundo nuevo…

"Cuando dejé de fumar fue una gran revelación. Hay tantas personas a las que llamé, amigos de los que me alejé. Realmente me hizo pensar: '¿Esto es realmente interesante?'". Y añade: "Cuando dejé de fumar empecé a hacer mucho yoga. Realmente me encantaba porque ponía toda mi energía en ello, no hacía nada más. Y yo estaba como 'Wow, ¿y si estuviera haciendo esto con todo? ' Y realmente me hizo pensar qué me he estado perdiendo, ¿en qué no he estado poniendo todo mi esfuerzo o poniendo toda mi capacidad mental?".

Willow también confesó que lleva tres meses sin consumir y mandó un mensaje a todos los jóvenes para intentar concienciarles de la importancia de mantenerse alejado de las drogas.