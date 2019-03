Will Smith baila el 'Gettin' Jiggy Wit It' sobre un segway camuflado con una máscara de gas

Durante el festival de música y arte 'Burning Man'

Will Smith se lo está pasando de maravilla en el festival 'Burning Man'. Tanto que ha querido echarse un original baile con sus amigos, todos subidos en segways y dando saltos. A pesar de que el actor aparece cubierto con una máscara de gas, no ha sido difícil reconocerle, pues entre su torso escultural y ese 'Gettin' Jiggy Wit It', se le ha reconocido de inmediato. Desde luego, Will parece seguir viviendo en sus años de 'El Príncipe de Bel Air', ¡menudo ritmo!