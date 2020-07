August Alsina aseguró en una entrevista con Angela Yee en el programa de 'Breakfast Club', que mantuvo un affaire con la intérprete con la "bendición" de Will Smith. El cantante contó que conoció a Jada Pinkett, a través de su hijo Jaden, hace ya 5 años, y que habría hablado con Will para pedirle permiso para emprender una relación paralela a su matrimonio.

"Me senté con Will y tuve una conversación en relación a la transición de su matrimonio a una relación de compañeros (abierta)… él me dio su bendición", ha asegurado Alsina, que insiste en que desde que fueron presentados en el año 2015, han llegado a ir juntos de vacaciones familiares a Hawái y han acudido juntos a galas de premios. "Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida, y realmente la amo y siento mucho amor por ella. Me dediqué a ello, me entregué por completo, hasta el punto de que podría morirme ahora y estar tranquilo porque he sentido ese amor de verdad por alguien", afirmó el cantante, declarando que solo quería sincerarse y contar su verdad, "que puede ser difícil de entender para algunas personas".

Durante la entrevista, August ha asegurado que su intención no es sublevar la situación: "Al contrario de lo que la gente pueda creer, no soy un alborotador. No me gusta el drama. El drama en realidad me da náuseas. Tampoco creo que sea importante que la gente sepa lo que hago, con quién me acuesto, con quién salgo ... pero en este caso es muy diferente porque hay muchas personas que están mirándome de reojo y cuestionándome".

"Amo a esas personas (La familia Smith) literalmente como a mi familia. No tengo nada malo que decir sobre ellos. Son personas hermosas", ha concluido el rapero, que en 2019 hizo que surgieran los rumores de una aventura sentimental con la actriz, cuando lanzó una canción titulada 'Nunya' en la que hacía alusión al desamor con una mujer llamada Koren, el segundo nombre de Jada.

Tras estas afirmaciones que siembran la duda del matrimonio monógamo, y que la propia Jade defendió en su programa 'Red Table Talk' afirmando que su marido jamás le había sido infiel, la actriz no tardó en negar las palabras del rapero a través de un comunicado, en el que desmiente que: "Todo lo que ha dicho (August) es absolutamente incierto". Con la incertidumbre en el aire y el supuesto secreto al descubierto, no es de extrañar que Jada se pronunciara a través de su cuenta de Twitter en la que manifestó: "Aquí tiene que suceder una curación..., así que me voy a la Red Table". Declaraciones encriptadas que tendrán que esperar a la nueva emisión del programa para poder ser resueltas y donde se descifrará qué hay de cierto o no en las confesiones de August.

Seguro que te interesa...

La hija de Will Smith se sincera con su madre y le cuenta sus adicciones