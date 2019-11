El estrecho vínculo entre Whitney Houston y su gran amiga Robyn Crawford siempre se ha cuestionado, sobre todo porque siempre se ha sospechado que entre ambas mujeres había algo más que una bonita amistad. Unas especulaciones que ha confirmado la propia Robyn en sus memorias: 'A Song For You: My Life with Whitney Houston', donde revela que fue la propia artista la que puso fin al aspecto sexual de su relación en los comienzos de su carrera.

"Ella dijo que si la gente se enteraba, lo usarían en nuestra contra. En los años 80, así se sentía", ha revelado. Las dos se conocieron cuando apenas tenían 17 y 19 años durante un campamento de verano, momento a partir del cual se hicieron grandes amigas: "Queríamos estar juntas, y eso significaba solo nosotras dos".

Y a pesar de que pusieron fin al romance como tal, eso no quitó que siguieran estando muy unidas, algo sobre lo que siempre se ha especulado y comentado, e incluso la propia madre de Whitney se mostraba critica al respecto. "Whitney me dijo que su madre decía que no era natural que dos mujeres fueran amigas tan íntimas", confiesa Robyn.