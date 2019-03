Wentworth Miller, de 'Prison Break', habla de su depresión tras descubrir un meme suyo con sobrepeso en las redes sociales

Las redes sociales pueden resultar de lo más divertidas, pero también son muy peligrosas. Las celebrities están expuestas a todo tipo de críticas y comentarios y muchas veces no se lo toman demasiado bien. Es el caso de Wentworth Miller, conocido por su papel como Michael Scofield en 'Prison Break', que se ha sentido muy dolido debido a un meme suyo que circula por la Red.

En la imagen aparece una comparativa de la impresionante figura del actor cuando rodaba la serie carcelaria con otra captura del año 2010 en la que se le puede ver con unos kilitos de más. "Cuando te escapas y te enteras del monopolio de McDonald's", reza el mensaje que va junto a la foto.

El pasado lunes, Miller encontró la, en principio, graciosa imagen y decidió colgar un texto en su muro de Facebook en el que explica lo mal que se sintió al verla: "En 2010, casi retirado de la interpretación, mantuve un perfil bajo por varias razones. La primera y más importante: tenía pensamientos suicidas", comenta haciendo referencia a los episodios depresivos que sufre desde hace años y que le han costado "tiempo, oportunidades, relaciones y miles de noches sin dormir".

"En 2010, en el momento más bajo de mi vida adulta, buscaba alivio/consuelo/distracción en todas partes. Me di a la comida. Podría haber sido cualquier cosa. Drogas. Alcohol. Sexo", cuenta. Para más inri, los medios no se cortaron a la hora de sacar titulares como 'Hunk To Chunk' (De tiarrón a gordo) o 'Fit to Flab' (De esbelto a michelín). Finalmente, Wentworth aconseja a quien sufra de depresión que pida ayuda recomendando algunas webs orientativas.