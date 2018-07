Vinny Ohh, el hombre que pasó por 100 cirugías para convertirse en un 'alienígena asexual'

Gastó más 50 mil dólares en operaciones

Vinny Ohh ha gastado 50.000 dólares en 100 operaciones de cirugía plástica para convertirse en un extraterrestre 'sin género'. Modelo a tiempo parcial y maquillador, Vinny comenzó su cambio con el maquillaje hasta que descubrió el bisturí que le hizo cambiar su imagen por completo. "Con el paso de los años, me he dado cuenta de que no soy gay, bisexual, transexual o cualquiera de estas cosas, sólo quiero ser yo", añade Vinny.