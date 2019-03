Vin Diesel publica en Facebook un vídeo en el que canta y baila temas de Beyoncé y Katy Perry

PARA CELEBRAR SU ÉXITO CON SUS FANS

Así de contento se puso Vin Diesel cuando se enteró de que ‘Riddick’ era el número uno en ventas en DVD. Tal era su felicidad que no dudó en ponerse a cantar y a bailar como si no hubiera mañana, y no sólo eso, sino que se grabó para compartir ese momentazo con todos sus seguidores. Al ritmo del ‘Dark Horse’ de Katy Perry y del ‘Drunk in love’ de Beyoncé, el actor se deja llevar por el ritmo como si no hubiera mañana.