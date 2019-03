Vin Diesel canta ‘See you again’ en homenaje a Paul Walker en los People's Choice Awards

UN EMOTIVO DETALLE PARA SU FALLECIDO AMIGO

Desde que falleciera Paul Walker en 2013, Vin Diesel no ha dejado de recordarle ni un solo momento. El pasado 6 de enero tuvo lugar la entrega de los premios norteamericanos People's Choice Awards y 'Fast & Furious' fue doblemente galardonada. Vin Diesel fue el encargado de recoger la estatuilla, momento que aprovechó para dar las gracias y hacerle un pequeño homenaje a Paul entonando 'See you again' de Wiz Khalifa.