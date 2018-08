El vídeo de la terrible pelea entre Kim Kardashian y su hermana Kourtney

Kim Kardashian ya ha dejado ver en varias ocasiones que es una mujer con muchísimo carácter. La mediana del clan Kardashian ha sido protagonista absoluta de algunos de los episodios más tensos de su reality .

Recientemente se hacía viral el vídeo de presentación del nuevo capítulo de 'Keeping Up With The Kardashians', donde se muestra la gran pelea que han protagonizado Kim y la mayor de sus hermanas, Kourtney Kardashian. Al parecer, la bronca se ha originado por unas palabras que Kim habría dirigido a Kourtney diciéndole que es la menos interesante de todas.

La frase de la mujer de Kanye West hizo sentir tan mal a Kourtney que la ex de Scott Disick tuvo que correr a buscar consuelo llamando a su hermana Khloe. Sin saber que Kim estaba escuchando toda la conversación, Kourtney se desahogaba diciendo que no buscaba otro trabajado como hacen otras, porque ella ya trabaja lo suficiente siendo madre de sus tres hijos. Un comentario que hizo estallar Kim, también madre, que cogía el teléfono de Khloe para responder a su hermana mayor. "Haces lo que te da la gana y no haces una mierda, no trabajas nada. Así que ten un poco de comprensión por la gente que sí que hace mierdas", contestaba Kim acusando a Kourt de ser una vaga.

La cosa no quedaba ahí ya que la mayor de las hijas de Kris Jenner le contestaba de muy mala manera y la acusaba de ser un "ser humano malévolo y perturbado". Entre lágrimas y sollozos, Kourt ha dicho no sentirse parte de la familia y ha expresado que no quiere vivir su vida rodeada de personas que no le hacen sentir bien a diario. A lo que Kim ha zanjado la conversación acusando a su hermana de ser una lunática y que hará una tarjeta de Navidad solo con sus hijos y su marido. ¡Menudo jaleo se ha montado en la casa de las Kardashians! ¡No te pierdas el vídeo!