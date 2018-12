El vídeo del momento en el que el marido de Jwoww es sacado de su casa por la policía

JWoww, del reality 'Jersey Shore', pedía el divorcio hace unos meses a su entonces marido, Roger Mathews. Desde entonces, las cosas solo han ido a peor, ya que la celebrity pidió una orden de alejamiento para él, hasta el punto de no permitirle ver a sus hijos y echarle de su propia casa.

Roger ha querido denunciar esto, subiendo a lo largo de las últimas horas vídeos explicando la dramática situación que está viviendo. Como cuenta él mismo, fue despertado a las 2 de la mañana por la policía para ser detenido. En el primer vídeo explica la situación y la cuenta desde la parte trasera del coche de polícia: "La realidad es más extraña que la ficción. Estáis a punto de conocer la verdad y os prometo que no estáis listos. La verdad es mi mayor activo. No hay mi verdad, solo existe LA verdad".

Horas más tarde publicada otro vídeo en el que aseguraba que "Jenni no me deja escribirle para preguntarle sobre mis hijos". En el vídeo rompe a llorar por su impotencia al no poder hacer nada para ver a sus hijos de 4 y 2 años: "Siempre estoy ahí para mis hijos. Siempre. Y ya no se me permite estar allí para mis hijos porque alguien está tan lleno de odio que le haría eso al padre de sus hijos, a un gran padre para sus hijos. Es triste, hombre. Es muy triste".

En el último vídeo que ha publicado en Instagram, Roger cuenta que está en casa de un amigo suyo y cuenta que no tiene ningún plan. La policía le liberó horas más tarde ya que no tenían pruebas de ningún delito y no le han sido capaces de explicarle nada.