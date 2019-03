Un vídeo íntimo de Emma Stone amenaza con ver la luz

Un nuevo escándalo celebritero se avecina. O eso es lo que asegura Radar Online. Según la web, Emma Stone es la nueva víctima, tras descubrirse que existe un vídeo íntimo en el que se ve a la actriz manteniendo relaciones sexuales con un anterior ligue. "Ella lo hizo mucho antes de que ella comenzó a salir con Andrew Garfield”, confiesa una fuente.

Un ligue aún desconocido, pero que es el mismo que está negociando para que el video salga a la luz. "La cinta permanece en las manos de la persona que lo hizo, esperando a venderlo al mejor postor”, recogen los medios estadounidenses.

De momento, Emma no se ha pronunciado al respecto pero parece que ya está haciendo todo lo posible porque el contenido de ese vídeo no se publique nunca, con el fin de que su imagen, prestigio y su relación con Garfield no se vean afectados y, como bien ella misma dice, “no terminar siendo conocida por un escándalo erótico, como Paris Hilton o Kim Kardashian”.