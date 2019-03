Victoria Beckham tiene corazón

Victoria Beckham rompió a llorar ante la estupefacta mirada de sus hijos y demás seres humanos congregados en aquel salón de actos para ver como el maquillaje se fundía con el rimel de la Spice más ideal.

David Beckham recogió el premio otorgado por la BBC a la personalidad deportiva del año. El futbolista tuvo palabras de agradecimiento para todo el mundo, incluida su esposa y familia: "Por supuesto, quiero agradecer a mi esposa y mis hijos. No sólo ha me ha dado tres hijos increíble, pero el apoyo que me ha dado y que es verdad y fuente de inspiración para mí todos los días. Así que Victoria, Brooklyn, Romeo y Cruz - gracias ".

Emocionada, agradecida y enamorada Victoria no pudo contener las lágrimas. ¡Qué ilusión nos hace cuando nuestras celebrities se muestras naturales!