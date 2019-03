Victoria Beckham presume de familia unida en Instagram

Victoria Beckham está radiante de felicidad y no le faltan motivos para ello pues ha conseguido reunir a todos sus hijos en casa. Algo que últimamente es un poco complicado ya que Brooklyn Beckham, el mayor de sus hijos y el único mayor de edad, ya no reside en el domicilio familiar. Así de orgullosa presumía la ex Spice Girl de sus hijos con esta publicación en su perfil de Instagram. "¡Soy tan feliz! Todos mis 'babies' juntos. Brooklyn está en casa", escribía la diseñadora junto a la foto.

Y es que Brooklyn se fue a vivir a Nueva York para dedicarse a su pasión: estudiar fotografía, y aunque cuenta con el apoyo de sus padres para que persiga sus sueños, lo cierto es que Victoria, como cualquier madre, preferiría tener a su pequeño en casa.

Afortunadamente para ella, su primogénito ha vuelto para celebrar las Navidades en familia. Ahora la familia Beckham está completa por lo que David y su mujer están más contentos que nunca.