Victoria Beckham, Jennifer Aniston o Gwyneth Paltrow, entre las famosas que se han sometido a dietas extremas

Olivia Munn ha levantado de nuevo la controversia debido a su bajada de peso para el rodaje de 'X-Men'. Aunque la actriz reconoce que ha sido a base de ejercicio y alimentación sana, no se ha salvado de la opinión pública negativa. Pero no ha sido la única de Hollywood que ha tenido que ponerse en forma para algún rodaje: Jennifer Aniston reconoce que antes de cada película come comida 14 raciones para bebé durante el día. Natalie Portman admitió que se alimentó a base de almendras y zanahorias para preparar su papel en 'El cisne negro', además practicaba seis horas al día ballet: "En algunos momentos creí que me iba a morir", confiesa. Por otra parte está, Gwyneth Paltrow, que obsesionada con su físico le ha llevado a consumir únicamente 300 calorías en un día.

Pero no son las únicas actrices que han hecho locuras para estar perfectas frente a la cámara. Jessica Alba, Nicole Kidman o Anne Hathaway también han pasado hambre para lucir tipazo. La primera llegó a sufrir trastornos alimenticios y, desde que la superó, optó por el ejercicio para mantenerse en forma; la segunda confesó que durante la grabación de 'Cold Mountain' solo comía tres huevos duros al día. ¿Cómo podía no marearse en las largas jornadas de trabajo? La última reveló que para 'Los Miserables' se vio obligada a llevar una dieta que solo le permitía comer 500 calorías.

Los ángeles de Victoria's Secret Adriana Lima y Rosie Huntington-Whiteley han sufrido bastante para colgarse las alas. La brasileña reconoce que los nueve días previos al desfile no toma nada sólido y la rubia sólo batidos de proteínas para poder estar a punto. Beyoncé y Victoria Beckham también han hecho la operación bikini para estar perfectas. La cantante se preparó para 'Dreamgirl' con una mezcla de cayena, miel y zumo de limón, mientras que la mujer David Beckham se recuperó del parto de Harper a base de proteínas. ¡Sólo tomaba cinco puños!