Victoria Beckham, Elsa Pataky, Angelina Jolie o Blake Lively, las mujeres de los hombres más sexys del mundo

No se sabe qué don, belleza y/o sabiduría se tiene que tener para poder conquistar el corazón de los hombres más atractivos del planeta, pero a la vista está que las mujeres que les acompañan también tienen que ser influyentes, poderosamente sexys y de una gran belleza para estar a la altura de sus parejas.



El último deseado en entrar en esta lista de preciosidades es David Beckham, quien fue elegido en 2014 por la revista People. El jugador consiguió el primer puesto dejando por debajo a Chris Hemworth.

Victoria Beckham, más conocida como la 'posh' de Spice Girls, enamoró al jugador del fútbol David Beckham cuando aún era cantante y se casaron en 1999. A día de hoy tienen 4 adorables hijos.



La española que conquistó el corazón de Chris Hemworth es Elsa Pataky, la modela y actriz se casó en secreto con el australiano en 2010, ambos tienen tres hijos. Angelina Jolie comparte vida con Brad Pitt y con media docena de hijos. En 2014 se casaron de forma privada en Francia.



La actriz Blake Lively se casó en 2012 con Ryan Reynols, con quien ya tiene un hijo. Matt Damon no pudo resistirse por Luciana Barroso, Amal Clooney conquistó al seductor George Clooney. Johnny Depp no pudo resistirse a Amber Heard. La polifacética Camila Alves dio con la tecla del corazón de Matthew McConaughey. El ángel de Victoria's Secret, Behati Prinsloo, más sexy voló hasta clavarle la flecha del amor al actor Adam Levine y la actriz Jenna Lee Dewan-Tatum es la mujer del actor Channing Tatum.



Y es que una no puede presumir todos los días de estar casada con uno de los hombres más sexys de todo el planeta Tierra. ¡No hay nadie que se les resista!