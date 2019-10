Vicky Pattison está pasando por un momento muy complicado, y es que después de su paso por el famoso reality 'Geordie Shore', la joven se ha centrado y ha sentado cabeza junto a su chico, John Noble, e incluso se ha planteado la idea de ser madre.Sin embargo, puede que sus planes se hayan visto frustrados debido a las consecuencias que los excesos de estos años han tenido en su cuerpo. Y es que a Vicky, tal y como ella ha compartido con sus seguidores en Instagram, le está costando concebir un bebé.

Y su preocupación ha llegado hasta tal punto, que incluso decidió someterse a unas pruebas de fertilidad. "Esta es una foto mía la mañana en que tuve que recoger mis resultados de la clínica de fertilidad. Por lo general, soy una mujer bastante fuerte, pero esa mañana me sentí como una niña asustada. Atormentada por la posibilidad de que mis decisiones infantiles a lo largo de los años me hayan impedido tener un bebé", escribía emocionada en Instagram. "Hasta hace poco, la maternidad no era algo que yo considerara, no era un papel que quisiera jugar. Pero desde que cumplí 30 años y casi me caso, dado que sentía que estaba madurando como persona, el deseo de ser madre es algo que ha crecido dentro de mí y, aunque mis circunstancias cambiaron, no pude apagar ese sentimiento. Algo se ha despertado dentro de mí y es imposible ignorarlo".

Por el momento, la estrella televisiva ha decidido cambiar drásticamente de hábitos, y es que ha empezado a cuidarse más para poder tener un cuerpo sano y sentirse bien consigo misma. Un gran primer paso para poder finalmente lograr su objetivo de ser mamá.