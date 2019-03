El verdadero motivo por el que Kylie Jenner decidió operarse los labios

Kylie Jenner ha contado el misterio sobre el motivo que la llevó a operarse los labios. Muchos rumores y especulaciones han salido a la luz estos últimos años pero no ha sido hasta ahora cuando la pequeña de las Kardashian-Jenner lo ha revelado.

Ha sido durante el último episodio de su reality 'Life of Kylie' cuando Kylie ha querido compartirlo con todos sus seguidores mientras tenía una conversación con su terapeuta: "Yo tenía 15 y ya me sentía muy insegura con mis labios. Fue cuando fui a dar el primer beso y el chico me dijo: no creía que pudieras ser buena besando porque tiene los labios muy pequeños", contaba Kylie.

Ella misma ha asegurado que esa frase se le quedó marcada y que desde ese momento su complejo con los labios fue mayor: "Cuando un chico te dice eso, no sé, realmente me afectó". A partir de ahí, la hermana pequeña de Kim Kardashian encontró técnicas como el maquillaje para hacer que sus labios se vieran más gruesos: "Me los repasaba con un lápiz de labios para hacer se vieran más grandes", reconocía.

Pero con el tiempo dejó de conformarse: "Al final pensaba, este pincel no lo está haciendo", y decidió pasar por quirófano. En ese momento el terapeuta de la protagonista del reality le preguntó: "¿No es impresionante como las personas pueden decir cuatro cosas y que te afecte tanto?", a lo que ella contestó: "Se te queda grabado".

Además de hablar sobre esta cuestión también lo hizo sobre la relación con su madre, Kris Jenner, su padre, Caitlyn Jenner y su hermana, Kendall Jenner: "Me peleo con mis padres y Kendall. Son tres escorpios y solo una leo en la casa. Somos el peor signo para estar juntos. No somos compatibles. Todos tenemos personalidades muy fuertes. Siempre es ellos contra mí".