La verdad de lo que sucedió en el viaje en avión que determinó la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie

Según la primera versión al respecto, que es la que ofreció el medio TMZ, Brad Pitt bebió demasiado, gritó y llegó a maltratar físicamente de uno de sus hijos. Parece ser que fue de Maddox cuando trató de defender a su madre durante la discusión, tal y como apunta el Daily Mail. Unos hechos que continuaron en la pista del aeropuerto en el que aterrizaron y que motivó que un testigo anónimo avisara al Departamento de Menores y Familia, seguía diciendo la versión de TMZ.

Mientras que una fuente cercana al intérprete alega en la revista People: "Estaba borracho y hubo una discusión entre él y Angelina", afirma. Al parecer, el enfrentamiento derivó en una pelea "entre padres e hijo que no se manejó de la manera correcta y se extendió más de lo debido", añade.

Aclarando que en ningún momento Pitt agredió a ninguno de sus hijos: "no alcanzó el nivel de abuso físico con sus hijos, no hizo daño a nadie físicamente. Él no golpeó a su hijo en la cara, de ninguna manera. No lo hizo... Él es muy enérgico, puso sus manos sobre su hijo, sí, porque la confrontación se fue fuera de control, pero no le agredió".

Otra fuente próxima a Brad amplía el tema de las acusaciones y dice que son "una combinación de exageraciones y mentiras". "La pelea se fue de las manos y alcanzó un punto lamentable que, como resultado, el Departamento de Menores está analizando. Pero la verdad está siendo manipulada para que se adapte mejor a los intentos de obtener la custodia".

Y es que personas del entorno de Brad Pitt consideran que todo es una estrategia motivada por la custodia de los niños.