¿De verdad eres tú, Johnny Depp?

DEMASIADO ‘RARUNO’...

No sabemos qué le ha sucedido a Johnny Depp en la portada de ‘Vanity Fair’, pero parece que se han pasado con el ‘photoshopeo’ hasta tal punto de que no parece él. ¡Haz la comprobación! Si miras una vez la imagen, parece el actor. Pero si te quedas mirando unos segundos más, parece que Johnny no es Johnny... ¡está muy ‘raruno’!