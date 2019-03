El verano, la estación más propicia para las rupturas de los famosos

No sabemos que pasa con el veranito, pero parece la época idónea para romper una relación. ¿Será el calor? ¿Las altas temperaturas? Sin duda el culebrón del verano está siendo la infidelidad de Kristen Stewart a Robert Pattinson. Unas fotos comprometidas de la dulce Blancanieves con su director Rupert Sanders la metían en un buen lío abriendo, sin querer, la historia interminable.

Hasta que el culebrón saltó a escena, la separación que más portadas acaparaba y que se pensaba que sería el notición del verano era la de Tom Cruise y Katie Holmes. La actriz llegó a asegurar que su matrimonio hacía aguas desde hace un año. Parece ser que la devoción por parte de Tom a la Cienciología y su interés en que Suri aprendiese esta religión fue la gota que colmó el vaso de Katie. Y para rematar la faena rápidito, ¡ya tienen su divorcio!

La que fuera deportista de las Spice Girls también vuelve a estar soltera. Melanie C se ha separado de su novio Thomas Starr después de 10 años de relación. La ex pareja, que tiene una hija en común, Scarlett, de 3 años, se ha dicho 'bye bye'.

En el panorama nacional también tenemos alguna que otra ex pareja. La cantante Soraya Arnelas y su, hasta hace poco novio, Jonathan, decidieron poner punto y final a su relación a pesar de que la cantante confesara a los medios de comunicaciónque Jony era el hombre de su vida. Y otra separación que está a la vista es la de Fonsi Nieto y Alba Carrillo, y es que desde que la modelo hiciera las maletas y se llevará al hijo de ambos de vuelta a Madrid, la alarma se ha disparado. El ritmo de la noche que lleva Fonsi en el cuerpo parece ser el principal motivo de este distanciamiento.

Hoy sí, mañana no… Lara Álvarez y Sergio Ramos no se aclaran ni a la de tres. Y nunca mejor dicho porque esta es la tercera vez que lo dejan en dos años de relación. Ya no sabemos lo que le deparará el destino a estos dos pero dicen que Lara está un poco cansada del carácter posesivo del futbolista. ¡Y lo de las rupturas es un suma y sigue! Las últimas dos sorpresas del verano han sido la separacione del cantante Dani Martin con Huga del Rey, y la de la actriz de Hollywood Hylary Swank con su pareja tras 5 años de relación... ¡Y esto que todavía no ha acabado el veranito!