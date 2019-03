La venganza de Kate Winslet a los que le hicieron bullying: "Mírenme ahora"

Kate Winslet ha revelado durante una entrevista para el show televisivo Today que de pequeña sufrió bullying. ¡No nos lo podemos creer! Al parecer sus compañeros de clase le tenían envidia porque ella ya actuaba. Es por eso que su mejor venganza es donde está ahora mismo y ser quien es.

"Esta es mi venganza. Esta hermosa carrera con la que he sido bendecida. Tengo hijos saludables. Una vida verdaderamente feliz. Por eso digo: 'Mírenme ahora'", decía la actriz a quienes le hicieron mal en el pasado, asegurando que: "Me acosaban cuando era chica, en la escuela. Por ser gordita, ¿sabes? Me tenían envidia porque ya actuaba cuando era adolescente".

Y es que parece que esté hablando de Tilly Dunnage, el personaje al que dio vida en 'La Modista', un film en el que una costurera vuelve a su Australia natal para cuidar a su madre y vengarse de los que le hicieron daño en el pasado. Y es que, para colmo, el coprotagonista era Liam Hemsworth, una razón más para que la actriz hollywoodense sea ahora envidiada.