Vayan donde vayan, las celebrities hacen lo imposible por librarse de los avispados flashes

CLB PAPARAZZI I LO QUE NO PUEDES DEJAR DE VER…

Las VIP salen de paseo por Nueva York, se relajan en Malibú y de compras por Los Ángeles, pero nunca salen solas sino que las fieles cámaras de los paparazzis les acompañan en todos sus recorridos dairios. Quieran o no mostrarse durante su día a día allí están… Aunque algunos salen con la esperanza de que nadie les reconozca, no lo conseguirán a no ser que vayan motorizados o corriendo. Pero los flashes captan hasta a los famosos que juegan al escondite. Aún en los momentos más tristes, el flash siempre capta los momentos más VIP...