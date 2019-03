Vanessa Williams confiesa a Oprah Winfrey que sufrió abusos sexuales a los diez años

La actriz lleva más de 40 años de silencio

La guapa actriz de ojos azules se ha sincerado para el programa de Oprah Winfrey, dejándonos atónitos a todos con la traumática experiencia que vivió de niña. Vanessa Williams sufrió abusos sexuales por parte de una joven cuando sólo tenía 10 años, un acontecimiento que, por miedo y vergüenza, no se ha sentido capaz de compartir hasta ahora. 41 años después, Williams recuerda la historia con perspectiva y analizando su violación como la causa principal de su temprana promiscuidad, y es que como ella confiesa: "Me despertó la sexualidad a una edad en la que no se debe despertar".