Vanessa Hudgens revela a Ashely Tisdale: "Prefiero besar a una chica que a un chico"

Si necesitas desahogarte y contarle tus secretos a alguien no hay nadie mejor que una amiga que sepa escucharte. Esto es lo que ha hecho Vanessa Hudgens con su intimísima Ashley Tisdale confesándole uno de sus secretos más ocultos.

La actriz de Disney no ha aguantado más y ha revelado a su rubia amiga que a la hora de besar prefiere a las chicas antes que a los chicos... Oh my God! Ashley se quedó a cuadros ante tal confesión aunque como una gran amiga la escuchó e incluso le quitó importancia al asunto echándose unas risas. Pero... ¿A qué chicas ha besado Vanessa?, ¿sabrá su novio esta afición de la actriz?

Fue durante la grabación de un proyecto que están llevando a cabo juntas con E! Online cuando se produjo tal confesión. Aunque habrá que esperar a su estreno para verlo íntegramente.

Esta no es la única vez que ambas actrices trabajan juntas, ya que fue durante el rodaje de la película de Disney ‘High School Musical’ donde se conocieron y empezaron a forjar la hermosa amistad que hoy en día les une.