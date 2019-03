Vanessa Hudgens podría ir a la cárcel por grabar en una piedra protegida su nombre junto al de su novio

La actriz Vanessa Hudgens está atravesando unos momentos díficiles con la reciente muerte de su padre y su novio Aston Butler está siendo su mejor apoyo. La pareja decidió hacer una escapada romántica por San Valentín. ¿El destino? El Parque Nacional de Cocanino en Arizona.

Pero parece que el viaje no salió todo lo bien que esperaban. La actriz decidió publicar una foto en Instagram sin imaginar las consecuencias que le acarrearía. En la imagen, se puede ver un corazón grabado en una piedra con los nombres de la pareja. Pero lo malo de tener tantos seguidores (15,8 millones) es que cualquier movimiento tiene una gran repercusión.

El pasado martes, Brady Smith, portavoz del Parque Nacional de Cocanino fue avisado de la publicación. Fue entonces, cuando las autoridades deciden investigar lo ocurrido y encontrar la piedra dañada ya que en Estados Unidos dañar la naturaleza puede conllevar una multa entre 90 y 4.500 euros y pena de cárcel entre 3 y 6 meses. Vanessa, con el revuelo causado, ha decidido eliminar la foto de su cuenta. ¡Qué caro les va a salir San Valentín a la pareja!