Vanessa Hudgens más macarra que de costumbre

Parece que las niñas buenas que meten la cabeza en Hollywood terminan convirtiéndose en unas rebeldes sin causa. Lo último que hemos visto ha sido a Vanesa Hudgens súper indignada insultando a un paparazzi en una escenita como si del mejor guión cinematográfico se tratara.

En plena noche hollywoodiense se encontraba Vanessa con su coche esperando a que el semáforo se pusiera verde. Ella, fumando para hacer más amena la espera, se indignó cuando un paparazzi se acercó al coche y no hizo otra cosa que salir del vehículo para intentar atacarle.

Lo único que consiguió la muchachita fue insultar al fotógrafo diciéndole “¡Gilipollas!” cual Lindsay Lohan en sus comentadas salidas de fiesta. Parece que a Vanessa Hudgens le gusta la polémica ya que ésta no ha sido la única vez que la hemos pillado montando el pollo. Y es que la de 'liarla parda' parece que se le da de maravilla. ¿Quién no recuerde las famosas fotos que envió a su ex Zac Efron?

Esta chica promete seguir dando de qué hablar... ¿Pero no estaba tan feliz y contenta con su cambio de look y su vida de solterona? Ahora, ¿qué será lo próximo con lo que nos sorprenda la actriz?