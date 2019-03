Vanessa Hudgens, Katy Perry y Rita Ora se unen a la moda de pasar desapercibidas en Halloween

PARA UNA NOCHE DE HALLOWEEN 'DISCRETITA'

Si eres de esas de las que prefieren quedarse en casa a salir a la calle con un disfraz que no las reconozca ni su padre, únete a la moda de los complementos celebriteros más discretos para pasar un Halloween de lo más cómodo. Vanessa Hudgens, Paris Hilton o Sarah Jessica Parker adornan sus 'looks' con un pequeño toque para no sentirse desplazadas en la fiesta más terrorífica del año.