Vanessa Hudgens, Jessica Alba y Fergie se colocan sus mejores disfraces para las fiestas de Halloween 2013

ADELANTAN LA NOCHE DE BRUJAS

Aunque la esperada noche de Brujas todavía no ha llegado, hay muchas celebrities que están ansiosas esperando la terrorífica fiesta. Y es que son tantas las ganas que muchas de ellas no han podido esperar hasta la fecha oficial del gran día y han querido hacer este fin de semana su particular 'pre-halloween'. Cindy Crawford, Alessandra Ambrosio, Vanessa Hudgens, Jessica Alba y Fergie han sido algunas de las famosas que han querido ir abriendo boca a la gran fiesta del terror.