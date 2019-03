Vanessa Hudgens interpreta a Rizzo en una versión de Grease

A pesar de su triste situación familiar, Vanessa Hudgens sonríe al hablar de 'Grease', porque la actriz interpreta a Rizzo, chica del grupo de las pink ladies en una nueva versión de 'Grease', película que se estrenará en televisión el próximo domingo.

En la versión originial del año 78, Stokard Channing fue la actriz que dio vida a Rizzo. Ahora, después de 38 años, Vanessa coge el relevo se mete en la piel de Rizzo. La actriz se muestra muy feliz en sus declaraciones: "Jugamos con algunos elementos nuevos y hacemos algunos cambios para mejorar la experiencia del espectador. Uno de esos cambios es la ausencia de los cigarrillos. Ser Rizzo es algo que nunca he imaginado, y eso me encanta, ya que es un nuevo desafío. Ella es un personaje tan icónico que sigue trascendiendo en las siguientes generaciones. No puedo esperar para traerla a la vida en la televisión en vivo. ¡Voy a ser una pink lady!", según ha publicado el portal HollywoodLife.com



Vanessa ya mostró sus habilidades en el canto en'High School Musical' interpretando a Gabriella Montez para Disney Channel. A partir de ahí pasó a tener unas gran carrera en el mundo del cine con canciones como 'Breaking Free'. y también con 'Gotta Go My Own Way'. Además se hizo con el papel principal siendo Gigi en Brodway.