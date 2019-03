Vanessa Hudgens no ha besado a Zac Efon en una semana por la barba

Al contrario que la gran mayoría de los fans del protagonista de High School Musical, Zac Efron, su chica, Vanessa Hudgens, no está muy de acuerdo con que Efron siga la nueva ‘moda de la barba.’. En los últimos días Hundgens ha rechazado incluso besarle por la incomodidad que le genera hacerlo con tanto vello facial.



La actriz de 'Beastly' y 'Sucker Punch' ha comentado que con el paso de los días se está acostumbrando más al nuevo look de su novio, incluso llega a bromear cuando habla de ello: “Veo como su barba crece delante de mí”.



Vanessa también ha explicado cómo su chico y ella llevan su relación. Los jóvenes tienen, en muchas ocasiones, horarios “muy estresantes” que impiden que se vean tanto como ellos quisieran. “Vivimos en una constante locura y no podemos casi disfrutar de nuestra relación”, ha expresado la joven actriz.



Es mucho tiempo el que cada uno pasa sin el otro pero intentan apoyarse en amigos comunes y llevar una vida normal, como la de cualquier joven de su edad. Y en el momento en que consiguen estar juntos Zac y Vanessa salen de fiesta con su grupo de amigos, aunque la actriz ha declarado que tanto ella como su novio tiene muchísimas ganas de salir con Taylor Swift o Miley Cyrus, con las cuales aún no han disfrutado de una buena noche de juerga.