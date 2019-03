Vanessa Hudgens crea polémica por llevar un accesorio de pelo propio de los nativos de Estados Unidos

Ha sido acusada de apropiación cultural por llevar un atrapasueños

Vanessa Hudgens publicó varias fotos en Instagram con un look bohemio para inspirar a sus seguidores a cómo vestir en verano. Lo que no pensaba la actriz era que iba a ofender a los usuarios de dicha red social por llevar un complemento de pelo propio de los nativos de Estados Unidos. La ex chica Disney apostó por ponerse un atrapasueños en su melena para poner el toque boho en su outfit y en otra lució un bindi, la piedra que se ponen las mujeres hindúes en la frente. ¡Menudo revuelo ha causado!