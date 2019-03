Vanessa Hudgens se convierte en una macarra en su próxima película

Hace pocos días que veíamos a Vanessa Hudgens lucir muy, muy sexy para la firma de moda Candies pero si nos fijamos en la nueva imagen que luce en su próximo trabajo cinematográfico no diríamos que hablamos de la misma persona.

La actriz pasa de ser una chica elegante y de lo más chic a lucir un aspecto desaliñado y varonil para la película ‘Gimme Shelter’. En ella, la ex de Zac Efron se convierte en una rebelde adolescente sin hogar, con el pelo corto, ojos hinchados y muchísimas ojeras.

“Estoy muy orgullosa y emocionada del trabajo que estoy haciendo y os vais a sorprender mucho en esta película. Es una locura”, comentaba la actriz en una de sus redes sociales, refiriéndose a este nuevo filme.

Vanessa se convertirña en una adolescente embarazada que huye de su madre y busca a su padre biológico. Un cambio radical en la carrera profesional de esta jovencita. Ya su ex nos sorprendió hace poco con su cambio de look para su última película... ¿Quién dijo que los chicos de la Factoría Disney no son buenos actores?