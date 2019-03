Vanessa Hudgens, Cody Simpson o Kellan Lutz inundan de estilo la alfombra azul de los 'Young Hollywood Awards 2014'

La ciudad del glamour y el cine por excelencia, Los Ángeles, dio cita en el Teatro Wiltern a las jóvenes celebrities del momento en una gala en la que no faltaron rostros tan conocidos como Ashely Tisdale, Justin Bieber o Vanessa Hudgens. En la peculiar alfombra azul de los 'Young Hollywood Awards', los mejores artistas iluminaron con luz propia la pasada noche de domingo gracias a sus estilismos.

Kelly Osbourne fue la encargada de presentar el evento y volvió a destacar por su simpática personalidad y sobre todo, por su original melena morada. Enfundada en un vestido blanco de pedrería, la celebrity combinó su particular peinado con el tono violeta de sus labios.

Mención especial es la que se merece Vanessa Hudgens. La actriz que ya es todo un referente en el estilo boho-chic que tan bien sabe lucir por las calles californianas, presumió de abdominales con su mini top en color vaquero y una falda blanca larga. Ideal estaba Vanessa en la alfombra azul y además, tuvo el privilegio de volver a ser el centro de atención durante la gala cuando recibió el premio 'Trendsetter Award', en reconocimiento a su estilo único. Su compañera de 'High School Musical', Ashely Tisdale, también acudió al gran evento. Muy elegante con un vestido ceñido en plata y blanco, Ashley recibió el premio 'Social Media Superstar' debido a los más de 12 millones de seguidores con los que cuenta en su página personal de Twitter.

Uno de los actores más sexys del momento, Kellan Lutz, nos volvió a dejar boquiabiert@s con su sonrisa y cuerpo escultural. Y es que no hay alfombra roja o azul que pise en la que no destaque el espectacular actor estadounidense. Siguiendo con los chicos guapos, Justin Bieber obtuvo el reconocimiento por su labor humanitaria en ayuda de los niños enfermos de cáncer. El ídolo de masas subió al escenario para recoger el premio de manos de su amigo Cody Simpson acompañado de Grace, una niña enferma. Sus palabras de cariño hacia la pequeña enternecieron a los allí presentes y este bonito gesto de Justin no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Ariel Winter, Bella Thorne, Trey Songz o Ansel Ergot son algunas de las celebrities que tampoco faltaron a la gran noche de celebración del cine.