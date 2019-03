Vanessa Hudgens y Austin Butler, ¡pillados!

LA PRUEBA DEL 'DELITO'

¡Vanessa Hudgens y Austin Butler lo dan todo! La pareja Disney ya no se corta un pelo y se muestra así de cariñosa en público. A nosotros se nos hace un poco raruno verla en brazos de otro que no sea Zac pero a ella no le importa cambiar de chico como de chaqueta... Pero a juzgar por su sonrisilla y sus ojillos brillantosos parece ser que lo suyo va muy muy enserio.