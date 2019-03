Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y Miley Cyrus vuelven a sus orígenes en la fiesta ‘Myspace’

REENCUENTRO DE 'EX NIÑAS DISNEY' EN LOS ÁNGELES

Gupérrimas, informales y divertidas a más no poder, nuestras ex niñas Disney volvieron al pasado para celebrar por todo lo alto la fiesta que organizó ‘Myspace’ en Los Angeles. Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens, Miley Cyrus o Kelly Osbourne se reencontraron y divirtieron como sólo ellas saben y demostraron que los años no han pasado en balde para ellas…