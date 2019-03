Vanessa Hudgens admite que fue muy desagradable con Zac Efron

SE ARREPIENTE DE COMO SE PORTÓ CON ÉL

Cuando el amor acaba, ya no hay marcha atrás. Vanessa Hudgens y Zac Efron tuvieron una bonita historia de amor, pero según ha revelado la actriz en una entrevista con el New York Times, no todo era tan de color rosa como creíamos. En la relación había muchísimos celos, que derivaron en una Vanessa muy desagradable, según confesaba la actriz, que al final hizo que se consumiera el amor. Lo cierto es que tanto Vanessa como Zac han rehecho sus vidas y están la mar de felices con sus respectivas parejas.