El vampiresco Robert Pattinson muerde al bebé de una fan

Robert Pattison está de promoción de su película Amanecer junto a su chica Kristen Stewart. Durante una entrevista confesó cuál es la cosa más rara que ha tenido que hacer como vampiro. Bueno, más bien como actor.

La respuesta no fue algo del estilo a “tuve que tatuar a una fan mi nombre” o “una vez firmé un autógrafo con rotulador permanente en la espalda de una chica”. Esta fan fue mucho más allá... ¡¡¡le dijo a Robert que mordiera a su hijo!!!

El actor contó que esto sucedió durante el rodaje de Crepúsculo. Un bebé de tres meses llegó en los brazos del subdirector y pensó que tendría que firmar un autógrafo en el propio bebé. Pues no era tan sencillo el asunto... Lo que tenía que hacer era fotografiarse mordiendo a la criatura. Sin colmillos, claro. ¿Querría la fanática madre que su retoño fuese un pequeño vampirito?

Durante la confesión, su novia Kristen alucinó: “¿Mordiste al bebé?”, le preguntó con cara de musaraña y los brazos cruzados. Rob asintió y dijo que había una foto en Internet dando vueltas que lo corrobora. De hecho, gracias al blog Oh no they didnt podemos ver la imagen en la que aparece Pattinson junto a su compañera de reparto, Nikki Read, que lleva al pequeño 'vampirito' en brazos.

Según Robert el recién nacido era tan pequeño que su cabeza podría haberle cabido entera de un bocado pero, a pesar de ser un 'vampiro', tiene su corazoncito y finalmente contó que no le pegó el mordisco. Así que el niño sigue siendo mortal, aunque seguro que a más de una le hubiera gustado ofrecerse como 'víctima' de Pattinson.