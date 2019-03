Los últimos meses demuestran que Brad Pitt y Angelina Jolie han hecho vidas separadas

La demanda de divorcio que ha interpuesto Angelina Jolie contra Brad Pitt ha traído consigo un sinfín de conjeturas sobre los posibles motivos de su ruptura, que lo cierto es que si tenemos en cuenta sus apariciones públicas de este año, podría haber sido una separación ya anunciada. Este verano solo se les ha visto una vez juntos en la tienda de golosinas, Jamba Juice, en Los Ángeles. Después de este momento, el actor ha estado entre Croacia y La Provenza francesa mientras que la intérprete se ha dedicado a distintas causas benéficas en Grecia, Jordania y El Líbano.

El 17 de enero, Angelina acudía al estreno de la película animada 'Kung Fu Panda 3', ya que pone voz a uno de los personajes, sin la compañía de su todavía marido ni la de sus hijos. Su extrema delgadez acaparó la atención mediática. La última ocasión que han sido pillados en público disfrutar en familia fue en diciembre del año pasado en Camboya, donde la protagonista de 'Maléfica' estuvo rodando su última película como directora, 'First they killed my father'. "Estaban felices. Se reían, iban cogidos de la mano", asegura un testigo a People.

En su última entrevista juntos en televisión, hace menos de un año, la pareja aseguraba que la enfermedad de Jolie había conseguido unirles más y que si no fuera porque su relación era "muy estable" no hubieran podido protagonizar la película 'Frente al mar', ya que el tema central de la ficción gira entorno a los problemas conyugales de los personajes que interpretaron.