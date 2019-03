Lo último de Blac Chyna para ser como Kylie Jenner

Después de mucho tiempo siendo Kim Kardashian la encargada de implantar las tendencias en su familia, la pequeña de sus hermanas le ha arrebatado el puesto. Ahora es Kylie Jenner quien pone de moda cada look o complemento que luce, y sus hermanas no dudan en imitarla. Pero no son las únicas. Además de los millones de seguidores que tienen que se unen a todas las modas que muestran las hermanas millonarias en las redes sociales, son muchas las celebrities que también se están dejando llevar por el característico estilo Kardashian.

Pero la verdadera imitadora por excelencia está muy cerca de ellas. Se trata de Blac Chyna, la novia y madre de la hija de su hermano Rob Kardashian y expareja y madre del hijo de Tyga, actual novio de Kylie. Desde que está en la familia ha hecho todo lo posible por parecerse a ellas y parece que lo está consiguiendo. Aunque su principal objetivo es ser como la actual pareja de su exnovio, a quien imita continuamente.

Después de ver como copia los cambios que Kylie se hace en el pelo, o los looks más característicos que luce, ha llegado la prueba definitiva que demuestra que Blac quiere ser como la pequeña del clan. Lo último que ha hecho ha sido lo que verdaderamente ha hecho saltar las alarmas sobre los incesantes intentos de Chyna por parecerse a la hermana de su pareja.

Ahora, la madre de la hija de Rob está probando suerte en el mundo de los cosméticos. La exstripper ha lanzado una colección de labiales que ella misma ha compartido en su perfil de Instagram con una gama de colores muy similar a la de su cuñada, la dueña del imperio de maquillaje 'Kylie Cosmetics'.

No sabemos cómo le habrá sentado a la actual novia de Tyga tener a la competencia tan cerca, pero lo que está claro es que Chyna está haciendo todo lo posible por ser una auténtica copia de Jenner, aunque no lo esté consiguiendo.