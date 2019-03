Tyler Henry, el vidente de 20 años al que acuden todas las celebrities de Hollywood

TUVO SU PRIMERA EXPERIENCIA CON 10 AÑOS

Tyler Henry se ha convertido en la nueva sensación de los famosos, todo el mundo le quiere conocer y tenerle a su disposición para comunicarse con el más allá. Y es que Tyler se ha hecho popular en Estados Unidos por ser el médium de las celebrities, salió en un episodio de 'Keeping Up With The Kardashians' y ahora tiene su propio show en televisión: 'Hollywood Medium with Tyler Henry'. Aunque muchos no creen en sus facultades para ver y hablar con los espíritus, lo cierto es que cada vez tiene más seguidores en las redes sociales y más adeptos a su programa televisivo.