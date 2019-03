Tyga considera que la familia Kardashian es la causante de que él no viva con Kylie Jenner

SEGÚN EL RAPERO LA FAMILIA NO LO QUIERE

Hace unas semanas que el novio de Kylie Jenner, Tyga, y la chica Kardashian tuvieron una crisis en su relación. Al parecer los problemas no se han arreglado del todo y Tyga culpa de ello a la familia de Kylie. De hecho, considera que el motivo por el que él y us chica no vivan juntos es porque los Kardashian-Jenner quieren que rompan.