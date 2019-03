Tyga amenaza a Kylie Jenner con no tener sexo si sigue maquillándose tanto

TAMBIÉN ODIA QUE SAQUE TANTAS FOTOS SUYAS EN LAS REDES SOCIALES

Aunque parece que entre Tyga y Kylie Jenner las cosas van bien, lo cierto es que al rapero no le gustan algunas cosas de su joven novia de 18 años como, por ejemplo, que se maquille tanto o que publique fotos de él a través de las redes sociales ya que es más celoso de su intimidad. Por eso ha ‘amenazado’ a su chica con no tener más sexo si sigue ‘tuneándose’ de esa manera, es más, le ha dicho alto y claro que, si no deja de hacerlo, publicará sus vídeos y fotos al natural para que todo el mundo lo vea, lo que sería la peor pesadilla del mundo para Kylie.