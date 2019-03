El tuit de Kim Kardashian parece desvelar que no tendrá un hijo sino dos

SERÁ MADRE POR TERCERA VEZ A TRAVÉS DE UN VIENTRE SUBROGADO

Kim Kardashian ha generado una auténtica revolución entre sus fans con uno de los últimos tuits que ha publicado. Los usuarios de las redes sociales se quedaron en shock cuando la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' preguntó por la mejor marca de sillas dobles. ¿Quiere decir esto que será madre de gemelos o mellizos?