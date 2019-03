El truco de Kate Winslet para no obsesionarse con su peso

Kate Winslet ya no se preocupa por su peso. La protagonista de 'Titanic' ha declarado en una entrevista al diario The Sun que lleva 12 años sin pesarse: "No sé cuánto peso ahora mismo. De hecho, hace 12 años que no me subo a una báscula. Un gran consejo para tener este gran estado de ánimo".

La reconocida actriz de Hollywood se mantiene alejada de las directrices de la industria del cine que provocan que muchas famosas vivan completamente obsesionadas con su figura.

Además, Winslet ha compartido con todos una divertida anécdota con la que demuestra que ella no tiene complejos y que se quiere tal y como es. La intérprete ha comentado una escena comprometida de su nueva película, 'The Mountain Between Us', en la que el actor Idris Elba la levanta en brazos: "Fue muy duro para él. Pobre Idris".