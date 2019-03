Troian Bellisario, Spencer en 'Pretty Little Liars', confiesa que sufrió anorexia

PARA PEDIR EL VOTO A FAVOR DE HILLARY CLINTON

Aunque Donald Trump ya es el Presidente de los Estados Unidos, todavía nos enteramos de muchas noticias sobre nuestras celebrities en relación con las famosas elecciones. Y es que muchas de nuestras VIP se han mostrado contrarias a Trump, e incluso algunas como Troian Bellisario, Spencer en 'Pretty Little Liars', pidieron el voto a favor de Hillary Clinton contando algunas historias sobre su vida: como su batalla contra la anorexia que padecía hace unos años. Según Bellisario alguien que no tiene en cuenta este tipo de enfermedades no debería ser el Presidente de ningún país.