La triste despedida a la que ha tenido que enfrentarse Taylor Lautner

El actor de 'Crepúsculo' Taylor Lautner se acaba de enfrentar a un episodio un tanto difícil al tener que despedir a su mascota, un perro Maltese terrier que le ha acompañado durante la última década de su vida.

Y es que, los animales de compañía son en muchos casos parte de la familia por lo que cuando llegan estos duros momentos es muy complicado decir adiós. Aun así, el actor ha querido rendirle su particular homenaje a través de las redes sociales con un emotivo mensaje.

"Roxy, mi familia me sorprendió contigo en el set de Sharkboy y lavagirl en 2004. Has traído tanta alegría a mi vida durante los últimos trece años y medio. Te echaré de menos todos los días, pero me llevaré esos recuerdos a donde quiera que vaya. Te quiero", escribe junto a una foto donde aparecen los dos.