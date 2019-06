¿está intentando PEDIR PERDÓN por sus infidelidades?

Khloé Kardashian, la menor de las hermanas del clan familiar más famoso de la tele con su programa 'Keeping Up With the Kardashians' ha cumplido años, y entre todas esas felicitaciones ha habido una que ha llamado especialmente la atención, la de su exnovio y padre de su hija True, Tristan Thompson. Una felicitación que no ha dejado indiferente a los usuarios de las redes sociales.